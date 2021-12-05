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МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 9 м

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Волны высотой до 9 м ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки в понедельник, 6 декабря. Об этом 5 декабря сообщает региональное управление МЧС России.

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«6 декабря в первой половине ночи в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8–9 м. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря», — говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет. Однако главам судоходных компаний, чьи корабли могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сообщалось, что морозы до 20–29 градусов придут в некоторые регионы России в ближайшие дни. Речь идет о Вологодской, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областях, а также о Карелии и Пермском крае.

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