Ряду регионов РФ пообещали морозы с начала недели

Суровая погода с морозами до 20–29 градусов ожидает некоторые регионы России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в воскресенье, 5 декабря.

Так, морозы следует ждать жителям Вологодской области, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областей, а также Карелии и Пермского края. В регионах Уральского федерального округа (УФО) в понедельник-вторник резко похолодает на 15 градусов.

«Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные: на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17–22 градуса, в Вологодской области — до -29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14–19 градусов, в ночь на понедельник даже до -22 градусов. Днем температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно», — рассказал специалист ТАСС.

В Ивановской и Ярославской областях в ближайшие дни столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 15–20 градусов.

В Кировской области и Пермском крае температура в понедельник опустится до минус 25–28 градусов, что на 10–13 градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в понедельник-вторник придет также в регионы УФО, температура резко понизится на 15 градусов и будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

«В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов. Такая температура выше нормы на 7–8 градусов. Но уже в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области будет уже минус 13–18 градусов ночью, а во вторник уже и в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», — сообщил Роман Вильфанд.

2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве. По его словам, в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Величина снежного покрова достигнет 10–12 см.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Специалисты отметили, что на большей части территории страны температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.