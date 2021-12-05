Загитова негативно оценила инициативу норвежцев о возрастном цензе

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова негативно оценила идею о повышении возрастного ценза в фигурном катании, о чем она рассказала 3 декабря.

«У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет, чемпионат мира начала выигрывать в 14. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка (олимпийская чемпионка. — Ред.), всегда побеждает сильнейший», — приводит слова фигуристки РЕН ТВ.

Ее поддерживает и упомянутая Навка, которая считает, что отбирать олимпийскую медаль у ребенка, который готов побеждать, нельзя.

«Как только у нас появляется что-то новое, это сразу пытаются в моменте прикрыть, задушить, отменить. Конечно, 14 лет — это рановато. Но если девочка готова в 16 лет выступать на Олимпийских играх, то зачем отбирать у ребенка шанс. Да, это еще ребенок. Но, честно, 18 лет — тоже ребенок. Раньше таких цензоров не было. Не считаю, что можно отбирать у ребенка олимпийскую медаль», — приводит слова Навки «Спорт-Экспресс».

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе 2022 года рассмотрит предложение Норвежской ассоциации конькобежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет для одиночников, и до 16 лет для танцевальных пар.

В мае стало известно, что Алина Загитова не вошла в сборную России по фигурному катанию и не будет участвовать в ОИ в Пекине в 2022 году. 13 декабря 2019 года Алина Загитова сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при. После этого фигуристка стала выступать в ледовых шоу, в прошлом сезоне была ведущей в телепроекте.