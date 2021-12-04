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Дом культуры «ГЭС-2» открылся для посетителей в Москве

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В Москве на Болотной набережной после масштабной реставрации открылся Дом культуры «ГЭС-2». Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ток и шоу: какими впечатлениями можно зарядиться на «ГЭС-2»
Новое культурное пространство в Москве аккумулировало достижения современного искусства

Так, гости ДК смогут посетить выставочные залы, библиотеку, концертный зал, кинотеатр, мастерские и студии, а также ресторан и кафе.

Кроме того, в «ГЭС-2» заработала выставка «В Москву! В Москву! В Москву!», на которой представлены работы исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Свои работы художник основывал на теме влияния искусства на человека.

Помимо этого на «ГЭС-2» запустили проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». Также в ДК представлен перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», в рамках которого в течение трех месяцев съемочная группа будет переснимать известный одноименный сериал на русском языке.

Для посещения «ГЭС-2» необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию, а также предоставить QR-код при входе.

Президент РФ Владимир Путин посетил новое общественное пространство «Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной 1 декабря. Экскурсию для главы государства, во время которой его ознакомили с планами переснять телевизионный сериал «Санта-Барбара», провели мэр столицы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.

Новое столичное культурное пространство расположено в здании бывшей электростанции, проработавшей 100 лет. Ее вывели из эксплуатации в 2006 году. Спустя три года ГЭС-2 получила статус объекта культурного наследия.

В 2014 году реставрацией памятника архитектуры занялся Леонид Михельсон с командой опытных специалистов. Для проведения работ был приглашен известный архитектор Ренцо Пьяно, автор Центра Помпиду в Париже. По словам Сергея Собянина, центр стал крупнейшим проектом по созданию культурного пространства из промышленного объекта.

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