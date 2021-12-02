Путин осмотрел новый культурный центр «ГЭС-2» в Москве

Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 декабря, посетил новое общественное пространство — Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве.

Экскурсию для главы государства, во время которой его ознакомили с планами переснять телевизионный сериал «Санта-Барбара», провели мэр столицы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.

«Будут приходить посетители, будут и артисты, и посетители и будут сами участвовать в каких-то съемках серий «Санта-Барбары», — отметил Михельсон.

Путина также заинтересовала выставка исландского художника Рагнара Кьяртанссона под названием «В Москву! В Москву! В Москву!», расположившаяся в одном из залов Дома культуры.

Новое столичное культурное пространство расположено в здании бывшей электростанции, проработавшей 100 лет. Ее вывели из эксплуатации в 2006 году. Спустя три года «ГЭС-2» получила статус объекта культурного наследия.

В 2014 году реставрацией памятника архитектуры занялся Леонид Михельсон с командой опытных специалистов. Для проведения работ был приглашен известный архитектор Ренцо Пьяно, автор Центра Помпиду в Париже. По словам Сергея Собянина, центр стал крупнейшим проектом по созданию культурного пространства из промышленного объекта.

Для широкой публики Дом культуры откроется уже 4 декабря. Для посещения потребуется оформить предварительную заявку в связи с действующими правилами по борьбе с распространением коронавируса. Вход в здание будет осуществляться после предъявления QR-кода и с соблюдением масочного режима.

Ранее, 4 марта, стало известно о том, что в Москве начинается реставрация Дома Мельникова — памятника архитектуры, построенного в конце 1920-х годов.

Предполагается, что на это уйдет четыре года: в течение 2021-го завершится всестороннее обследование здания и будет разработан проект по его реставрации, сами реставрационные работы будут вестись в 2022–2024 годах. Пока ожидается, что дом и прилегающий к нему сад не будут полностью закрывать для посещения на время проведения работ.