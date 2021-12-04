Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским

Казахстан не стал в 2014 году признавать Крым частью России, поскольку тогда стране бы пришлось признать также Южную Осетию, Абхазию и Косово. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — сообщил он в показанном 4 декабря фильме «Казах. История золотого человека», основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев отметил, что Казахстан тогда не поддержал и украинскую сторону.

«Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — сказал первый президент республики.

Ранее, 30 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя. При этом он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России. При этом, по словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией.