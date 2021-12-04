900 тыс. индийцев привились «Спутником V»

Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» с самого начала приобрела в Индии популярность за счет высокой эффективности и короткого срока между первым и вторым уколом, и сейчас ей привилось уже около 900 тыс. местных жителей. Такие данные «Известиям» привел посол России в Индии Николай Кудашев.

«Не так давно общее количество сделанных в Индии прививок перевалило за 1 млрд, и среди них, согласно данным местной фармацевтической компании «Доктор Редди Лаборатрис», более 900 тыс. человек было привито нашим препаратом», — сообщил глава российской дипмиссии.

Он также отметил, что с самого начал пандемии коронавируса сотрудничество двух стран на антиковидном направлении развивалось «штатно и последовательно» и совместными усилиями стороны смогли создать «пример идеального партнерства без обременительных преград политического свойства и препон, продиктованных условиями недобросовестной конкуренции».

Сейчас, по словам Николая Кудашева, важнее всего сфокусироваться на наращивании производства «Спутника V» в Индии, в том числе для экспортных целей, а также на сертификации «Спутника Лайт», клинические испытания которого в стране уже начались.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»