Силуанов оценил кредитный рейтинг России от агентства Fitch

Министерство финансов России положительно оценило подтверждение суверенного кредитного рейтинга страны от агентства Fitch Ratings с показателем на уровне «ВВВ». Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, такое решение агентства обусловлено рядом факторов: самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран с сопоставимым уровнем рейтинга, ростом уровня фискальных резервов и надежной макроэкономической конструкцией, выстроенной правительством РФ и Банком России.

«Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — приводит сообщение российского министра ТАСС.

Ранее в этот день агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом.

23 сентября агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году на 0,6 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июньским прогнозом (3,7%), до 4,3%. Fitch сохранило ожидания по росту ВВП России в 2022 году на уровне 2,7% и на 2% — в 2023-м.