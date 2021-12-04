Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом стало известно в субботу, 4 декабря.

«Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — говорится в пресс-релизе агентства, текст которого приводит ТАСС.

23 сентября агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году на 0,6 п. п. по сравнению с июньским прогнозом (3,7%), до 4,3%. Fitch сохранило ожидания по росту ВВП России в 2022 году на уровне 2,7% и на 2% в 2023-м.