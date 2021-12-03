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Посол РФ оценил влияние переговоров Путина и Байдена на стабилизацию отношений

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Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена помогут стабилизировать двусторонние отношения и успокоить обстановку. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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«Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о том, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. По его словам, в целом на повестке большое количество вопросов. Так, стороны рассмотрят темы Ирана, Ливии и Сирии.

Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве. Также лидеры обсудят вопросы пандемии коронавируса и климатических изменений.

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точная дата предстоящей встречи Путина и Байдена пока не согласована. Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря. По его словам, такая дата фигурирует в ходе обсуждения.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является важной в текущих условиях.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по ее итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

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