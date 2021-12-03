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Олег Басилашвили назвал смерть Нины Ургант тяжелейшей потерей

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Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал тяжелейшей потерей уход из жизни актрисы театра и кино Нины Ургант. Басилашвили рассказал в пятницу, 3 декабря, что годы совместной работы с актрисой запомнились ему на всю жизнь.

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По его словам, роли Ургант навсегда вошли в историю. «Это тяжелейшая потеря для Русского национального театра, прекрасная актриса, замечательный, добрый человек, оставила нас, к сожалению. Ее фильмы вошли в историю советского кино, тот же «Белорусский вокзал» и песня, которую она исполняет», — сказал Басилашвили в беседе с телеканалом «Звезда».

Актер отметил, что в театре Ургант создала ряд блестящих, характерных ролей. «Она была моим партнером на сцене, и я эти времена вспоминаю с удовольствием и радостью. Поклон всем ее близким, друзьям и родным, которые скорбят о ее уходе», — отметил он.

Басилашвили также рассказал, что Ургант была обаятельной и красивой женщиной, в которую многие были влюблены, сообщает телеканал «360».

Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского, сообщается на сайте kp.ru. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, исполнила более 30 ролей.

В кино Ургант дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград. Сын актрисы — актер Андрей Ургант. Российский телеведущий и актер Иван Ургант — ее внук.

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