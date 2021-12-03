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Актриса Проклова поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

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Народная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова поделилась воспоминаниями о народной артистке Нине Ургант.

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В беседе с RT в пятницу, 3 декабря, Проклова назвала Ургант прекрасной актрисой, которая оставила богатое наследие хороших ролей, а также воспоминания у людей, общавшихся с ней.

«Я буду всегда ее (вспоминать) только самым добрым, теплым и искренним образом», — сказала Проклова.

О кончине Нины Ургант стало известно ранее 3 декабря. Она умерла в возрасте 92 лет. О причинах смерти не сообщается. О месте прощания с актрисой объявят дополнительно. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

Более 30 лет — с 1962 года — Нина Ургант служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю, отмечает телеканал «Звезда». В фильмографии актрисы также присутствуют такие картины, как «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина».

Последней ее киноработой стал фильм «Азиат» в 2008 году, пишет сайт kp.ru.

Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград. Сын актрисы — актер Андрей Ургант. Она была бабушкой известного телеведущего Ивана Урганта, отмечает НСН.

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