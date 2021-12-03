Захарова рассказала об основных ценностях НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, может ли НАТО опубликовать список своих ценностей с примерами их реализации. Об этом она написала 3 декабря в своем Telegram-канале, комментируя заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о разработке ключевых элементов своей «стратегической концепции».

В пример возможной публикации о ценностях альянса Захарова привела защиту демократии, которая, как она полагает, является приоритетной ценностью НАТО. Примером она назвала убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи во время процветания страны.

«Оценка эффективности — отсутствие на протяжении многих лет институтов государственности в Ливии не давало возможности всецело оценить успех операции», — продолжила дипломат.

Другой ценностью она назвала мирное решение конфликтов и обеспечение безопасности, а примером реализации — бомбардировку Югославии.

«Оценка эффективности − так и не поняли, что сотворили», — продолжила представитель МИД РФ.

Третьей ценностью она назвала «сохранение свободы слова и борьба с дезинформацией».

«Пример реализации — демонстрация Совету Безопасности ООН пробирки со стиральным порошком под видом доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения», — добавила дипломат.

Ее эффективность «русские оценивают как высокую», заключила Захарова.

Накануне она заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она отметила, что именно альянс приблизился к РФ, а не наоборот.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в Североатлантический альянс.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада обостряют ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые могут быть использованы