Суд арестовал россиянина Суслова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест россиянина Кирилла Суслова, который был задержан по делу о госизмене. Об этом сообщили 3 декабря в суде.

О задержании ранее в этот же день сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, Суслова взяли под стражу сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ходатайство следствия было удовлетворено 29 ноября. Спустя четыре дня решение суда вступило в силу. Таким образом, Суслову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2022 года.

Ранее, в октябре 2019-го, житель Крыма Иван Яцкин был задержан по подозрению в государственной измене. Согласно версии следователей Федеральной службы безопасности, обвиняемый собирал на полуострове и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ.

21 мая 2021 года Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Верховный суд Крыма. По словам источника, заседание проходило в закрытой форме, поскольку материалы данного дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.