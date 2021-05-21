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Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене

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Житель Крыма Иван Яцкин, обвиняемый в госизмене, приговорен к 11 годам колонии. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в Верховном суде республики.

«Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказал «Интерфаксу» собеседник.

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Он уточнил, что рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. По его словам, это объясняется тем, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Крыму. По версии следователей ФСБ, обвиняемый собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

При этом, согласно судебной статистике, за первую половину 2019 года за госизмену и шпионаж в России были осуждены пять человек, а за аналогичный период 2018-го — восемь, в том числе четыре иностранца.

Кроме того, в апреле 2021-го в Севастополе задержали россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Также было возбуждено дело о государственной измене. Отмечалось, что утечка данных, которые передавал за рубеж обвиняемый, могла нанести ущерб обороноспособности флота.

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