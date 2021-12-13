Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 15 декабря
Общество
В России задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Заболевший COVID-19 президент ЮАР переносит болезнь в легкой форме
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Владимир Кириенко возглавил VK

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко возглавил VK. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 13 декабря.

Кириенко сменил на этом посту Бориса Добродеева.

«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Вместе мы продолжим повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — заявили в VK.

Пост вице-президента президента в Ростелекоме Кириенко занял в 2016 году. За это время он продемонстрировал высокие результаты, вовлеченность и экспертизу в IT. На сегодняшний день 50% прибыли Ростелекому приносят именно цифровые проекты, их доля растет. Так, в 2016 году выручка компании составляла 300 млрд рублей, а по итогам 2020 года — превысила 545 млрд. За время работы в компании Кириенко усилил штат ведущими специалистами в области разработки, дизайна, аналитики больших данных, кибербезопасности.

Ожидается, что на новом месте Кириенко, будучи специалистом в прогрессивном развитии цифровых сервисов, сможет заняться активным внедрением инновационных подходов.

В начале декабря сообщалось, что холдинг USM продал имеющиеся 57,3% голосующих акций компании VK (ранее Mail.ru Group) группе «СОГАЗ». Как отметил основатель USM Алишер Усманов, акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга.

3 декабря стало известно, что 45% в компании, которая контролирует большинство голосов в VK получит «Газпром-медиа». Таким образом, медиахолдинг поделит контроль над компанией с «СОГАЗОМ».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021