Вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко возглавил VK. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 13 декабря.

Кириенко сменил на этом посту Бориса Добродеева.

«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Вместе мы продолжим повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — заявили в VK.

Пост вице-президента президента в Ростелекоме Кириенко занял в 2016 году. За это время он продемонстрировал высокие результаты, вовлеченность и экспертизу в IT. На сегодняшний день 50% прибыли Ростелекому приносят именно цифровые проекты, их доля растет. Так, в 2016 году выручка компании составляла 300 млрд рублей, а по итогам 2020 года — превысила 545 млрд. За время работы в компании Кириенко усилил штат ведущими специалистами в области разработки, дизайна, аналитики больших данных, кибербезопасности.

Ожидается, что на новом месте Кириенко, будучи специалистом в прогрессивном развитии цифровых сервисов, сможет заняться активным внедрением инновационных подходов.

В начале декабря сообщалось, что холдинг USM продал имеющиеся 57,3% голосующих акций компании VK (ранее Mail.ru Group) группе «СОГАЗ». Как отметил основатель USM Алишер Усманов, акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга.

3 декабря стало известно, что 45% в компании, которая контролирует большинство голосов в VK получит «Газпром-медиа». Таким образом, медиахолдинг поделит контроль над компанией с «СОГАЗОМ».