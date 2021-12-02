Холдинг USM вышел из капитала VK

Холдинг USM продал имеющиеся 57,3% голосующих акций компании VK (ранее Mail.ru Group) группе «СОГАЗ». Об этом стало известно в четверг, 2 декабря, из сообщения компании.

Отмечается, что холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании.

«В «МФ Технологии» USM принадлежало через ПАО «МегаФон» 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе «СОГАЗ». Сумма сделки не раскрывается», — сказано в сообщении.

Как отметил основатель USM Алишер Усманов, акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга.

«Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем», — сказал Усманов.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что основатель технологической компании «ИКС холдинг» Антон Черепенников выкупит ее у холдинга USM. Генеральный директор USM Иван Стрешинский тогда отметил, что «ИКС холдинг» должен развиваться независимо, а у Черепенникова есть видение, как можно улучшить компанию, его стремление поддержали акционеры USM.