Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Загруженные на «Госуслуги» сертификаты о COVID-19 переоформят на год
Мир
Москалькова призвала правозащитников изучить попрание прав русскоязычных в США
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
В России за сутки выявили 32 930 новых случаев COVID-19
Экономика
В Минэке назвали причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации
Общество
Бизнес призвал ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации
Мир
Лукашенко поручил кабмину предпринять меры сглаживания эффекта санкций
Мир
Токио удалось сэкономить на Олимпиаде без зрителей почти $1,3 млрд
Наука
Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»
Сюжет:

Орбиту МКС скоррректировали для уклонения от обломков ракеты США Pegasus

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для выполнения маневра уклонения от обломков американской ракеты Pegasus орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Об этом 3 декабря на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пять минут назад произошло уклонение МКС от космического мусора — остатков ракеты-носителя «Пегас», — заявил он.

Смена «Пирса»: зачем на МКС понадобился еще один модуль
Почему он проведет в полете два дня перед состыковкой со станцией

В то же время в «Роскосмосе» констатировали, что маневр прошел в штатном режиме.

Так, согласно данным госкорпорации, двигатели российского корабля «Прогресс» проработали в общей сложности 160,9 секунды, при этом понизив среднюю высоту орбиты МКС на 310 м.

О том, что фрагмент американской ракеты Pegasus пролетит рядом с МКС, стало известно 1 декабря.

Как уточняли в «Роскосмосе», 3 декабря обломок ступени запущенной в 1994 году ракеты-носителя сблизится с космической станцией минимум на 5,4 км.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021