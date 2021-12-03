Орбиту МКС скоррректировали для уклонения от обломков ракеты США Pegasus

Для выполнения маневра уклонения от обломков американской ракеты Pegasus орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Об этом 3 декабря на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пять минут назад произошло уклонение МКС от космического мусора — остатков ракеты-носителя «Пегас», — заявил он.

В то же время в «Роскосмосе» констатировали, что маневр прошел в штатном режиме.

Так, согласно данным госкорпорации, двигатели российского корабля «Прогресс» проработали в общей сложности 160,9 секунды, при этом понизив среднюю высоту орбиты МКС на 310 м.

О том, что фрагмент американской ракеты Pegasus пролетит рядом с МКС, стало известно 1 декабря.

Как уточняли в «Роскосмосе», 3 декабря обломок ступени запущенной в 1994 году ракеты-носителя сблизится с космической станцией минимум на 5,4 км.