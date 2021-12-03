МКС совершит маневр уклонения от фрагмента ракеты США

Орбиту МКС скорректируют, сообщили в Роскосмосе. Маневр необходим для уклонения от фрагмента ракеты США, передает телеканал «Известия». Американский Pegasus был запущен еще в мае 1994 года. Ракета не возвращается на Землю, а сгорает и падает в океан. Получается, что часть обломков может стать космическим мусором.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.