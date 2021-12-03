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Путин поздравил с профессиональным праздником российских юристов

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российское юридическое сообщество с профессиональным праздникомДнем юриста. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля 3 декабря.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем юриста праздником, который объединяет настоящих профессионалов, выбравших для себя сложную и исключительно важную работу, связанную с защитой законных прав и интересов граждан, укреплением российской государственности и демократических институтов, а также обеспечением деятельности бизнеса и всех участников экономической жизни», — говорится в телеграмме.

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Российский лидер подчеркнул, что труд юристов требует не только серьезных знаний в сфере законодательства и умения применять их на практике, но и абсолютной приверженности традициям российской юриспруденции. По его словам, лучших представителей этой профессии «во все времена отличали честность и порядочность, беспристрастность и справедливость».

Вместе с тем Путин отметил, что на сегодняшний день «перед юридическим корпусом страны стоят серьезные востребованные задачи», и главными из них являются разработка качественных проектов законов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики, противодействие коррупции, юридическое просвещение или подготовка квалифицированных специалистов и оказание бесплатной правовой помощи россиянам.

«И, конечно, особые слова благодарности ветеранам российской юстиции, которые посвятили свою жизнь служению закону и поэтому могут по праву считаться достойным примером для молодого поколения. Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и всего самого доброго», — заключил президент.

Ранее, 21 ноября, Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов налоговых органов РФ. Он отметил вклад сотрудников ФНС в совершенствование российской налоговой системы, а также указал, что благодаря активному внедрению новейших технологий, лучшего мирового опыта и собственных инновационных подходов к решению поставленных задач сотрудники ФНС смогли укрепить единую налоговую систему страны.

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