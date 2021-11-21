Путин поздравил налоговых работников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлениями 21 ноября опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад сотрудников ФНС в совершенствование российской налоговой системы. Путин указал, что в последние годы, благодаря внедрению новейших технологий, лучшего мирового опыта и собственных современных подходов к решению поставленных задач сотрудники ФНС смогли укрепить единую налоговую систему России, обеспечили качественную модернизацию профильного законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития.

Путин пожелал работникам налоговых органов не останавливаться на достигнутом.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», - заключил президент.

Накануне Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что в отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело.