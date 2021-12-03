ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «АСКО-Страхование»

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Соответствующие данные следуют из опубликованного в пятницу, 3 декабря, приказа на сайте регулятора.

Согласно сведениям ЦБ РФ, за компанией были замечены нарушения максимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Вместе с тем Агентство по страхованию вкладов будет исполнять функции временной администрации.

ПАО «АСКО-Страхование» было основано в 1990 году в Челябинске. Изначально ему принадлежало название «Южурал-АСКО», однако в 2018-м было переименовано.

В 2017 году компания вышла на Московскую биржу. «АСКО-Страхование» работала в 35 субъектах России.

Ранее, 1 ноября, ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник». Отмечалось, что кредитная организация, в частности, полностью утратила капитал, а также была вовлечена в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

По величине активов банк занимал 295-е место в банковской системе РФ.