ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у банка «Спутник». Об этом 1 ноября сообщает Центробанк.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество) КБ «Спутник» (ПАО), рег. № 1071, г. Самара (приказ Банка России от 1 ноября 2021 года № ОД-2198)», — говорится в распространенном пресс-релизе.

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, поскольку «Спутник» полностью утратил капитал, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Приказом ЦБ на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» были возложены функции временной администрации по управлению банком «Спутник».

Сообщается, что по величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе РФ.

Ранее, 17 сентября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Платина». Было выявлено несоблюдение требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции.