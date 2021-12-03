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Минздрав уточнит список медотводов от прививки

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Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря, сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. Обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации — такой перечень уже есть в августовской версии.

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«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям» еще один источник, близкий к министерству.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19. В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

Сейчас противопоказания к прививке от коронавируса — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет. Специальная вакцина для подростков от 12 лет сейчас уже зарегистрирована, но еще не поступила в гражданский оборот. Ожидается, что в конце декабря можно будет прививать и эту группу.

Ранее к противопоказаниям относился период беременности и грудного вскармливания. Однако, как заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Колкости неуместны: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против COVID»

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