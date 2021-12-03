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Меган Маркл выиграла суд против британской газеты

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл в четверг, 2 декабря, выиграла суд против британской газеты Mail on Sunday. Супруга принца Гарри выдвинула против издания обвинения в публикации информации из личного письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу в августе 2018 года. Об этом сообщает телекомпания CNN.

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Суд в Великобритании отклонил апелляцию поданную Associated Newspapers Limited (ANL), издателя Mail on Sunday, после предыдущего судебного решения, принятого в пользу Маркл.

«Это содержание было личным, частным и не представляло законного общественного интереса. Воскресные статьи в Mail нарушили разумные ожидания герцогини о неприкосновенности частной жизни», — указано в решении суда.

По окончании заседания суда издательство выпустило заявление, где отмечает свою разочарованность подобным решением и заявляет, что рассматривает апелляцию в Верховный суд Великобритании.

«Мы твердо убеждены в том, что приговор следует выносить только на основе доказательств, проверенных в суде, а не на итоговой основе в сильно оспариваемом деле, даже до раскрытия документов», — цитирует сообщение ANL «Газета.ru» .

В свою очередь герцогиня выразила надежду, что постановление суда поможет изменить газетную индустрию Великобритании.

«Это победа не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать то, что правильно. Хотя эта победа создает прецедент, самое главное, что теперь мы все вместе достаточно смелы, чтобы изменить индустрию таблоидов, которая заставляет людей быть жестокими и извлекает выгоду из лжи и боли, которые они создают», — заявила она.

Маркл выиграла иск о защите частной жизни против ANL в феврале, однако издательство подало апелляцию и настаивало на проведении судебного разбирательства.

Ранее, 1 декабря, бывший президент США Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Великобритании Елизавете II и ее семье. По его словам, в данной ситуации принца Гарри используют, что портит его отношения с семьей.

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