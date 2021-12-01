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Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Елизавете II

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Бывший президент США Дональд Трамп в среду, 1 декабря, обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в неуважении к королеве Великобритании Елизавете II и ее семье.

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«Я не ее фанат. И не был им с самого начала <...> Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное — к королеве», — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.

По словам бывшего президента США, в данной ситуации принца Гарри используют, что портит его отношения с семьей.

В июне журналист Роберт Лейси написал в статье для газеты Daily Mail, что принц Уильям в частных разговорах гневно высказывался о супруге принца Гарри. По его словам, круг преданных друзей и нескольких членов семьи уже в течение почти трех лет пытаются примирить братьев. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон хотела подтолкнуть братьев к примирению после похорон их дедушки, принца Филиппа, оставив их наедине. Но, как утверждает инсайдер, уже спустя несколько минут сыновья принцессы Дианы снова начали ссориться.

В начале марта в эфир вышло интервью Маркл и принца Гарри. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но администрация дворца отказывала ей в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но, по ее словам, это были не королева Великобритании и ее супруг.

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