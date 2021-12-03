ВОЗ рассказала о влиянии распространения «Омикрона» на регистрацию «Спутника V»

Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» не замедлит регистрацию «Спутника V». Об этом «Известиям» заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Там также уточнили, что у организации пока нет новостей о дальнейшей сертификации «Спутника V».

23 октября ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Представители организации допускали, что сертификация препарата завершится до конца года.

В конце ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Минздрав РФ продолжает диалог с ВОЗ по этому вопросу, ожидается, что повторная инспекция организации прибудет в Россию в декабре.

«Мы видим определенные позитивные подвижки», — уточнил глава РФПИ.

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«Вашингтон прост: США пустят привитых «Спутником V» после признания ВОЗ»