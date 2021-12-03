Рейтинг туристических порталов РФ составили во ВШЭ

Специалисты Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) Высшей школы экономики подготовили рейтинг туристических порталов российских регионов. Они проанализировали 83 сайта — 81 региональный и два федеральных: Russia.Travel (портал «Ростуризма») и RussPass (создан по инициативе правительства Москвы). На момент проведения исследования в октябре у четырех регионов России порталов для туристов либо не было, либо они не функционировали — это Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Белгородская область и Еврейская автономная область.

Онлайн-ресурсы оценивали по трем блокам критериев: функционал, наличие и качество мобильного приложения, а также посещаемость. В первый блок вошли 22 параметра, среди которых — наличие на сайте описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность на английском языке, наличие сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, заказа экскурсий. За каждый из них порталу присуждался 1 или 1,5 балла в зависимости от важности. По сумме баллов ставили итоговую оценку, что означает, на сколько процентов сайт соответствует понятию «идеального».

В пятерку лидеров рейтинга вошли туристические порталы Санкт-Петербурга (56,6%), Московской области (49,2%), два федеральных — Russia.Travel (47,5%) и RussPass (47,1%), а также сайт Новосибирской области (43,1%). В топ-10 попали Саратовская (37,3%) и Псковская области (35,6%), Алтайский край (30,7%), Тульская область (30,5%), Бурятия и Крым (по 29,7%, 10-11 места).

Среди аутсайдеров — Брянская область (6,8%), Ингушетия (5,6%), Калмыкия и Северная Осетия (по 4,2%). Последним в рейтинге стал портал Омской области, который набрал 0,8% от «сайта мечты» для туриста.

Самым посещаемым стал портал Московской области — около 860 тыс. уникальных гостей в месяц.

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«По клику сердца: в РФ составили рейтинг туристических порталов»