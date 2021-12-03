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Блогера Варламова задержали в Либерии за драку

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Блогер-урбанист Илья Варламов в четверг, 2 декабря, попал в полицейский участок в Либерии. Россиянина доставили туда после драки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел во время съемок, когда в кадр попал местный житель. Варламов пояснил, что проходил через здание, которое оказалось игровым клубом с тремя автоматами. Внезапно к нему подошел местный житель и возмутился тем, что блогер якобы сфотографировал его ставку на игровых автоматах. К мужчине присоединился владелец клуба и они заперли Варламова в здании.

«Я ходил с местным журналистом, а он мужик здоровый, не дает закрыть дверь... Начинается драка. Игромана, который решил меня запереть в конуре, мой товарищ аккуратно приземляет на землю, но уже поздно — собирается толпа. В таких ситуациях толпа — самое страшное, что может быть. Все кричат, машут руками, прибывающий народ вообще не понимает, что случилось, из-за чего скандал, но руками все машут. Все это происходит в самом сердце трущоб, сбежать или уехать оттуда не получится», — написал блогер.

Приехавшая полиция отвезла россиянина в участок, около которого сразу собралась толпа.

«Меня, можно сказать, эвакуировали, и сейчас я жду полицию, которая должна меня вывезти отсюда. Вопрос, что произойдет первым: приедет полиция или толпа возьмет штурмом участок», — заметил он.

Блогер добавил, что толпа и владелец игровой конторы «хотят его крови». Они, по словам Варламова, обвиняют его в том, что он снял «секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации». Такое утверждение россиянин назвал «бредом».

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее, 13 января, Варламова и издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot Петра Верзилова и еще троих россиян задержали в Южном Судане в городе Капоэта. Их арестовали по подозрению в наличии дрона. Варламов тогда отмечал что на момент задержания дрона у них не было, был только пульт от него. Сам аппарат забрали еще в аэропорту.

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