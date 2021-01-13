В Южном Судане задержали пятерых россиян

В Южном Судане в городе Капоэта задержали пятерых россиян, среди которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов. Об этом Варламов написал в своем блоге в Life Journal в среду, 13 января.

«В городе Капоэта в Южном Судане задержаны Илья Варламов, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург. Они приехали в Африку как туристы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их арестовали их по подозрению в наличии дрона.

Варламов отмечает, что на момент задержания дрона у них не было, был только пульт от него. Сам аппарат забрали еще в аэропорту. По его словам, они ждут в камере «какого-то полного досмотра».

Представитель посольства России в Уганде, которое курирует Южный Судан, заявил ТАСС о получении от Варламова и Верзилова обращения в связи с их задержанием.

«Они связались с нами. Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведется работа», — сказал собеседник агентства.

Посольство РФ в Южном Судане отсутствует, в связи с чем вопрос курирует дипмиссия в Уганде.