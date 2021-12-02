Житель Владивостока ожидает суда за пьяное ДТП со смертельным исходом

Житель Владивостока ожидает суда по делу о смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 2021 года водитель Mersedes-Benz AMG GLS63, двигаясь по проспекту 100-летия Владивостока, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda Axela. Водитель второй иномарки от полученных травм скончался, пишет ИА PrimaMedia.

Как выяснилось, в момент ДТП мужчина, управлявший Mersedes, находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование завершено. Материалы переданы в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения.