Юрист оценил последствия для «Мемориала» из-за подозрений в поддержке терроризма

Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иноагентом в РФ) могут быть привлечены к уголовной ответственности, если доводы о том, что НКО осуществляла поддержку экстремистских структур, подтвердятся. Об этом в четверг, 2 декабря, «Известиям» рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

«Сотрудники отделений «Мемориала» могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, то есть по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — рассказал Гавришев.

Юрист напомнил, что «Мемориал» уже признан иностранным агентом, а в судебном порядке организацию также могут признать и экстремистской.

«Учитывая, что иностранными агентами признаны лишь отдельные подразделения «Мемориала», признание их экстремистской организацией сведет к нулю возможность осуществления ими какой-либо деятельности на территории нашей страны», — добавил Гавришев.

Таким образом адвокат прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что появились доказательства поддержки «Мемориалом» запрещенных в России организаций, конкретных экстремистов и вербовщиков террористических организаций. Речь, в частности, идет о «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) и «Свидетелях Иеговы» (запрещена в России). Например, на страницах «Мемориала» вербовщики «Хизб ут-Тахрира» (запрещена в России) Ильдар Ахметзянов и Эмиль Зиятдинов выставлены преследуемыми по национальному признаку, хотя обоим вменяется именно террористическая деятельность.

11 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Ведомство объяснило инициативу тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» включили в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.