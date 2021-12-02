Встреча Лаврова и Блинкена продлилась 40 минут

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила на своем сайте газета Guardian.

Как полагают эксперты, подобная продолжительность показала, что шансов на прорыв в переговорах мало.

Переговоры начались после того, как Блинкен сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о приверженности НАТО территориальной целостности страны и ее независимости.

Лавров перед началом переговоров заявил что «расширение НАТО на восток» затронет фундаментальные интересы Москвы в области безопасности. В ходе встречи с Блинкеном Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

Переговоры прошли в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме. Эта стало второй встречей представителей РФ и США после июньского саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Также Лавров встретился с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем, председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде и генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

О том, что Лавров и Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, 1 декабря сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.