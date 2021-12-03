Трейдер спрогнозировал достаточно мягкую зиму для курса рубля

В декабре ожидается несколько сценариев развития для российского рубля, и пока рынок не дал четкого понимания, к чему он приготовился. Однако при существующих условиях скорее зима будет достаточно мягкой для рубля. Об этом заявил «Известиям» Артем Звездин, трейдер, финансовый аналитик, в пятницу, 3 декабря.

В случае если в Китае начнет разворачиваться кризис в связи с дефолтом крупнейшего застройщика Evergrande, это способно создать серию корпоративных дефолтов, которые вынудят мировые рынки «уйти в хорошую коррекцию», считает аналитик.

«В этой связи нас ждет ослабление рубля, доллар будет стоить 76–78 рублей, а евро — выше 85 рублей», — спрогнозировал он.

В то же время если ситуация вокруг Evergrande разрешится и компромисс будет найден, не будет нарастать масштаб пандемии коронавируса и санкционное давление, доллар США может понизиться до 70–73 рублей, добавил Звездин.

Фактором, который «придаст уверенности рублю», он назвал «развивающийся энергетический кризис в Европе, который также перешел и на Китай». Это, по словам трейдера, поспособствует сохранению стоимости основных продуктов экспорта России (нефти, газа и угля) на текущем уровне с возможным увеличением стоимости ближе к концу зимы.

Также важным фактором специалист назвал изменение ставки Банка России, повышение которой «локально сможет укрепить рубль».

Фактором, который будет тормозить укрепление российской национальной валюты, аналитик назвал КНР с ее «всё более и более сложными проблемами, которые влияют на мировую экономику».

«Означает ли это, что мы уйдем в тотальное укрепление по рублю?» — Нет, вряд ли. Однако это означает, что рубль некоторое время будет в стабильном состоянии», — заключил финансист.

ЦБ РФ установил на 3 декабря этого года официальный курс доллара на уровне 74,0637 рубля, что на 8,91 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 2,49 копейки, до 83,8105 рубля. 20 ноября курс доллара снизился до 74,8 рубля, курс европейской валюты — до 84,34 рубля.

В тот день Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», заявила «Известиям», что снижение курсов иностранных валют в паре с рублем было технической коррекцией, а доллар может уйти к 75 рублям.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, выразил мнение, что это может быть «откатом перед штурмом новых промежуточных вершин выше 75 рублей за доллар». Экономист напомнил, что за ноябрь рубль по отношению к американской нацвалюте уже потерял 8%, а в конце октября доллар стоил 69,21 рубля.