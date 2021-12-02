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Правительство выделит 6 млрд рублей на выплаты на детей 3-7 лет

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Правительство выделит 6 млрд рублей на выплаты на детей 3–7 лет. Об этом 2 декабря на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей. Дополнительно к почти 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году», — сказал он.

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Также он напомнил, что размер пособия теперь зависит от финансового положения семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе.

Пособие на детей 3–7 лет было введено в 2020 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Его начали выплачивать с 1 июня 2020 года семьям, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе.

В 2020 году размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка, то есть почти 5500 рублей в месяц.

С 2021 года при назначении выплаты учитывается имущество семьи и то, смогла ли такая мера поддержки улучшить финансовое положение семьи. В случае если нет, то размер пособия увеличивается.

30 ноября сообщалось, что в России изменится порядок выплат по беременности и родам. По словам Мишустина, в стране с 1 января 2022 года выплаты по беременности и родам перейдут в проактивный режим. Таким образом, жители страны смогут автоматически без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа.

При этом он отметил, что этот механизм будет работать посредством федеральной информационной системы «Соцстрах». Кроме того, проактивно будет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребенка, но источником сведений станет реестр ЗАГСа.

18 октября сообщалось, что в 2022 году увеличится размер пособий по уходу за ребенком. В настоящее время величина пособия составляет 29,6 тыс. рублей, а с 2022 года она достигнет 31,2 тыс. рублей.

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