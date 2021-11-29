В России изменится порядок выплат по беременности и родам

В России с 1 января 2022 года выплаты по беременности и родам перейдут в проактивный режим. Об этом 29 ноября на совещании с заместителями сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Граждане смогут автоматически без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности, либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа», — пояснил он.

Отмечается, что этот механизм будет работать посредством федеральной информационной системы «Соцстрах».

Кроме того, проактивно будет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребенка, но источником сведений станет реестр ЗАГСа.

«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую. Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону без каких-либо трудностей», — сказал Мишустин.

18 октября сообщалось, что в 2022 году увеличится размер пособий по уходу за ребенком. В настоящее время величина пособия составляет 29,6 тыс. рублей, а с 2022 года достигнет 31,2 тыс. рублей.