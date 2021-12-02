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Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
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Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя

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Президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя. Это следует из документа, опубликованного 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Всего из резервного фонда главы государства на эти цели будет выделено 58,35 млн рублей.

4 ноября, в День российского единства, Путин поддержал предложение о единовременной выплате жителям и участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. С этой идеей к российскому лидеру обратился глава Севастополя Михаил Развожаев.

Находясь в городе, президент принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ. В ходе поездки он принял участие в онлайн-заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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