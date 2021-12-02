Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя

Президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя. Это следует из документа, опубликованного 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего из резервного фонда главы государства на эти цели будет выделено 58,35 млн рублей.

4 ноября, в День российского единства, Путин поддержал предложение о единовременной выплате жителям и участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. С этой идеей к российскому лидеру обратился глава Севастополя Михаил Развожаев.

Находясь в городе, президент принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ. В ходе поездки он принял участие в онлайн-заседании Высшего государственного совета Союзного государства.