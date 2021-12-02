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Лавров заявил о возможном появлении в Европе американских ракет средней дальности

Лавров: на территории Европы скоро могут появиться ракеты средней дальности США
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В Европе скоро могут появиться американские ракеты средней дальности. Об этом заявил в четверг, 2 декабря, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. <…> Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности», — отметил министр, выступая на заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

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Ранее, 27 октября, глава МИД России выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, данные действия США существенно нарушат стратегическую стабильность.

2 ноября российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. Он подчеркнул, что внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее.

Позже, 19 ноября, замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил об инициативе президента России Владимира Путина. В частности, глава государства заявил о встречных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности. По словам Грушко, данная инициатива в современных условиях стала еще более актуальна.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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