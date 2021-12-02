Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был проходить в Осаке 9-12 декабря, был отменен в связи с запретом властей на въезд в Японию иностранных граждан на фоне активного распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Учитывая ухудшающуюся эпидемситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, а также проблемами безопасности и логистики, организация финала Гран-при была чрезвычайно сложной. Японская федерация конькобежного спорта и местный оргкомитет пытались найти решение, но в итоге пришли к выводу, что провести мероприятие в декабре, как планировалось, не представляется возможным», — сказано в сообщении на сайте ISU.

Первая информация о том, что финал Гран-при в японской Осаке будет отменен из-за COVID-19, поступила от источника ТАСС ранее в четверг.

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