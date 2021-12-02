Лукашенко допустил досрочные выборы президента после принятия конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции в стране возможны досрочные выборы главы государства.

По его словам, голосование может пройти как в срок, так и досрочно.

«На основании, что президент так решит или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов», — сказал белорусский лидер в интервью «РИА Новости», опубликованном 2 декабря.

В возможности проведения президентских выборов уже следующим летом Лукашенко усомнился.

Говоря о своем участии в президентской кампании, Лукашенко отметил, что пока не решил, будет ли он избираться. Он добавил, что этот вопрос зависит от ситуации в стране. При этом глава республики подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики.

«Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая», — сказал он журналистам.

Также Лукашенко уточнил, что проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года. Перераспределение полномочий и создание новой структуры власти президент назвал главной, но не единственной задачей нового основного закона страны.

14 октября председатель Совета республики Нацсобрания страны Наталья Качанова заявляла, что проект конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, а в феврале следующего года ожидается референдум по этим поправкам.

11 августа стало известно, что из обновленного текста конституции было предложено убрать положение о стремлении республики к нейтралитету. Кроме того, предлагалось закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз другим странам.

Следующие выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. В стране готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.