Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года

Проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в четверг, 2 декабря.

Белорусский лидер указал: по времени публикация документа займет «около месяца». На уточняющий вопрос Лукашенко ответил: «Я думаю, что недели две. До Нового года».

Он также добавил, что референдум по новой конституции Белоруссии предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет никаких ЧС.

«Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главная, но не единственная задача новой конституции. При этом он подчеркнул, что в новой конституции останется сильная президентская власть, роль правительства и парламента в то же время будет усилена. Еще в новую конституцию входит утверждение Всебелорусского собрания — нового органа в стране.

«Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в конституции», — пояснил Лукашенко.

В этом же интервью Александр Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия на данный момент не подошли к вопросу создания единой валюты: между странами пока не такой высокий уровень интеграции. По его словам, еще не наступило время, чтобы поднимать этот вопрос. Белорусский лидер считает, что к единой валюте нужно идти постепенно.