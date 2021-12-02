Прямой эфир
Происшествия
Подросток пропал в Московской области
Наука
Врачей обеспокоили участившиеся случаи постковидного диабета
Мир
Портрет и письмо Екатерины II о пользе вакцинации проданы за $1,2 млн
Спорт
Боксер Тайсон Дижон предрек себе «хороший бой» со Слащининым
Мир
Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года
Общество
Заседание Псковской городской Думы по бюджету посетил кот
Мир
Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики
Спорт
Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из спорта
Культура
Сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым артистом в РФ
Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в четверг, 2 декабря.

«Под себя не делаю»: для чего Лукашенко меняет конституцию Белоруссии
Референдум обещают провести в феврале

Белорусский лидер указал: по времени публикация документа займет «около месяца». На уточняющий вопрос Лукашенко ответил: «Я думаю, что недели две. До Нового года».

Он также добавил, что референдум по новой конституции Белоруссии предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет никаких ЧС.

«Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главная, но не единственная задача новой конституции. При этом он подчеркнул, что в новой конституции останется сильная президентская власть, роль правительства и парламента в то же время будет усилена. Еще в новую конституцию входит утверждение Всебелорусского собрания — нового органа в стране.

«Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в конституции», — пояснил Лукашенко.

В этом же интервью Александр Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия на данный момент не подошли к вопросу создания единой валюты: между странами пока не такой высокий уровень интеграции. По его словам, еще не наступило время, чтобы поднимать этот вопрос. Белорусский лидер считает, что к единой валюте нужно идти постепенно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021