Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

К Земле 11 декабря приблизится астероид, диаметр которого приравнивается к 330 м. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Небесное тело под названием 4660 Nereus подлетит к Земле на расстояние примерно 4 млн км. Отмечается, что данный астероид обнаружили в 1982 году.

Согласно представленным отчетам NASA, 4660 Nereus является потенциально опасным объектом для Земли. Специалисты уточнили, что полный оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 664 дня, при этом по форме он напоминает яйцо.

Вместе с тем астероид неоднократно предлагался в качестве цели для космической миссии благодаря именно своей форме, размеру и движению вокруг Солнца.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.