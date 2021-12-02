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Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря
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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

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К Земле 11 декабря приблизится астероид, диаметр которого приравнивается к 330 м. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Небесное тело под названием 4660 Nereus подлетит к Земле на расстояние примерно 4 млн км. Отмечается, что данный астероид обнаружили в 1982 году.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

Согласно представленным отчетам NASA, 4660 Nereus является потенциально опасным объектом для Земли. Специалисты уточнили, что полный оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 664 дня, при этом по форме он напоминает яйцо.

Вместе с тем астероид неоднократно предлагался в качестве цели для космической миссии благодаря именно своей форме, размеру и движению вокруг Солнца.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

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