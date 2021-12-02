Эммануэль Макрон назвал Бориса Джонсона клоуном

Очередной разлад в европейской политике? Президент Франции назвал британского премьера... клоуном, передает телеканал «Известия». Само островное государство Эммануэль Макрон нарек цирком. Глава Франции комментировал миграционный кризис в проливе Ла манш в интервью изданию Le Canard Enchaine. По мнению Макрона, Борис Джонсон подвел собственную страну. Аппарат британского премьера в ответ посоветовал заняться делом и сосредоточиться на поиске вариантов решения самой кризисной ситуации.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились в последние дни. Лондон и Париж обсуждали план по борьбе с нелегальной миграцией. Британский премьер вынес обсуждение в общественное поле. Французскому лидеру подход британского коллеги не понравился

24 ноября у берегов Франции затонула лодка с нелегалами. Мигранты плыли в Британию, 31 человек погиб, выжили только двое.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.