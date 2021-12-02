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Два аэропорта в Хабаровском крае закрыли из-за непогоды

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Два аэропорта закрыли из-за непогоды в Хабаровском крае. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

«Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 9:00 3 декабря в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт по той же причине до 12:00 2 декабря», — говорится в сообщении Telegram-канала «Международный аэропорт Хабаровск».

Всего в Хабаровске по метеоусловиям в аэропортах задержали рейсы в Богородское, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Оху, Охотск и Советскую Гавань. Часть вылетов планируют осуществить 2 декабря, некоторые отложили до 3 числа.

30 ноября специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России предупреждали, что система жизнеобеспечения населения в Дальневосточном федеральном округе может быть нарушена из-за циклона, который придет в регион на этой неделе. Мощный циклон будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 40 м/с и осадками смешанной фазы до 65 мм в сутки.

Ранее в этот день синоптики объявили штормовое предупреждение в Бийске и Барнауле (Алтайский край). В городах сложатся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

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