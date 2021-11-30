Специалисты предупредили о мощном циклоне на Дальнем Востоке

Система жизнеобеспечения населения в Дальневосточном федеральном округе может быть нарушена из-за циклона, который придет в регион на этой неделе. Об этом во вторник, 30 ноября, предупредили специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России.

По словам начальника института Максима Бедило, мощный циклон будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 40 м/с и осадками смешанной фазы до 65 мм в сутки.

«Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия», — заявил он.

С 30 ноября по 1 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение, пишет Life.Ru. Там ожидаются сильные осадки в виде снега с дождем. Жителей Владивостока попросили не выезжать на личном автотранспорте.

Ранее в этот день синоптики объявили штормовое предупреждение в Бийске и Барнауле (Алтайский край). В городах сложатся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

По данным краевого гидрометцентра, штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 30 ноября, а также 1 декабря.