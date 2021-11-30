Штормовое предупреждение объявили в двух городах Алтайского края

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бийске и Барнауле (Алтайский край). В городах сложатся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

По данным краевого гидрометцентра, штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 30 ноября, а также 1 декабря. В Бийске и Барнауле ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени. Об этом пишет altapress.ru. Ожидается повышенный уровень загрязнения.

Синоптики отмечают, что в ночь на 1 декабря температура воздуха в Барнауле опустится до –13…–15 градусов. На дорогах образуется сильная гололедица, осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 2–7 м/с. В дневные часы ожидается –3…–5 градусов.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в нескольких районах Коми. В республике ожидаются сильный снег и метель.