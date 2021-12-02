Портрет и письмо Екатерины II о пользе вакцинации проданы за $1,2 млн

Портрет императрицы Екатерины II работы Дмитрия Левицкого с письмом Екатерины Великой о пользе вакцинации от оспы было продано на торгах в Лондоне 1 декабря за 951 тыс. фунтов стерлингов ($1,2 млн). Об этом сообщили в аукционном доме MacDougall's.

Письмо и портрет императрицы были выставлены среди 40 лотов, представляющих русскую историю и искусство. Письмо Екатерины II было написано графу Петру Румянцеву 20 апреля 1787 года. В нем и императрица объясняет, как провести вакцинацию от черной оспы на государственном уровне.

«Граф Петр Александрович, среди других обязанностей Управлений социального обеспечения в вверенных вам провинциях одной из важнейших должно быть введение прививки от оспы, которая, как мы знаем, наносит большой вред, особенно среди простых людей. Такая прививка должна быть распространена повсеместно, и сейчас это тем более удобно, что почти во всех районах есть врачи или фельдшеры, и это не требует огромных затрат», — писала Екатерина II.

Сама императрица еще в 1768 году первой в России привилась от оспы.

Вместе с письмом на торги был выставлен портрет российской императрицы работы Дмитрия Левицкого, который создал около 20 портретов Екатерины Великой. При этом нет никаких свидетельств того, что монархиня когда-либо позировала лично для него. В соответствии с практикой того времени, художник использовал «гарантированные на самом высоком уровне» шаблоны.

Ранее, 30 ноября, в Лондоне завершились еще одни крупные торги русского искусства, организованные аукционным домом Sotheby’s. Суммарные продажи составили £8,448 млн. В частности, картины Петра Кончаловского и Ивана Айвазовского ушли за суммы свыше £1 млн каждая.