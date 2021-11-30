Торги русской живописью в Лондоне принесли свыше £8 млн

В Лондоне завершились торги русского искусства, организованные аукционным домом Sotheby’s. Суммарные продажи составили £8,448 млн. В частности, картины Петра Кончаловского и Ивана Айвазовского ушли за суммы свыше £1 млн каждая.

Предполагавшийся топ-лот торгов — натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина с оценкой £2,5–3,5 млн — был снят с торгов. Вероятно, он нашел покупателя до аукциона.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результаты свидетельствуют о том, что коллекционеры демонстрируют стабильный интерес к русскому искусству, в том числе классическому.

«Пейзаж кисти [Алексея] Саврасова, известного широкой публике прежде всего по «Грачи прилетели», ушел почти за миллион фунтов (а в долларовом или евровом эквиваленте — больше миллиона), выступив на одном уровне с [Иваном] Айвазовским (а накануне другой Айвазовский был продан на Christie’s за сопоставимые деньги). Натюрморт Кончаловского превысил эстимейт втрое. Это красноречивые свидетельства того, что коллекционеры не разбежались в направлении модных трендов типа NFT, но по-прежнему готовы платить очень большие суммы, в том числе за произведения XIX века», — отметил эксперт.

16 ноября сообщалось, что собрание искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу было продано за $676,1 млн, что стало абсолютным рекордом для единого собрания, выставленного на торги.

Дороже всего были проданы две работы — «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко ($82,5 млн) и «Нос» швейцарского скульптора Альберто Джакометти ($78,4 млн).