Порог обязательного контроля операций предложили повысить до 1 млн рублей

Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка (документ есть у «Известий»).

Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году: в результате под особое внимание подпадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности, уточняется в заключении НСФР на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

«ФАТФ также указывали в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения», — пояснил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.

Кроме того, кредитные организации хотят вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который сейчас отменен.

С 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» законодательство: в соответствии с ними банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций (за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых требований кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн»