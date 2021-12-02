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Трамп заявил о потере былого уважения к США на мировой арене

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что былой статус страны потерян: американцев больше не уважают на мировой арене, и это положение можно считать низшим уровнем за всю историю Соединенных Штатов, поделился он 1 декабря с GB News.

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«Я думаю, что это низший уровень за всю историю страны. Не думаю, что когда-либо мы были в таком положении. Нас больше не уважают», — ответил Трамп на вопрос о роли США на мировой арене.

Он назвал вывод войск из Афганистана «самым неловким моментом в истории страны», но не стал уточнять, чем бы его политика в этом вопросе отличалась бы от действий критикуемого действующего американского президента Джо Байдена.

Бывший глава Белого дома также заметил, что отношения США с Северной Кореей ухудшились с тех пор, как он покинул свой пост.

«Вы не упомянули Северную Корею, Ким Чен Ына. Я отлично ладил с ним, я ладил с ним почти так же хорошо, как и с тобой [интервьюер]. Но ты знаешь правду, у нас не было проблем, а теперь с ним у всех проблемы. И, честно говоря, это серьезная проблема, потому что он (Ким Чен Ын — Ред.) серьезно занимается ядерной энергетикой», — добавил Трамп.

Ранее министерство иностранных дел КНДР обвинило администрацию Байдена в проведении «враждебной политики», предупредив, что это может поставить Соединенные Штаты в «очень серьезную ситуацию». Это заявление последовало в ответ на выступление Байдена, в котором он заявил, что США будут добиваться денуклеаризации Северной Кореи и Ирана посредством «дипломатии и жесткого сдерживания».

Трамп также охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, в очередной раз отметив, что «в отношении России, с Россией у нас не было проблем, у меня не было проблем».

Ранее, 24 ноября, Дональд Трамп напомнил, что при нем Россия и Китай не угрожали Соединенным Штатам. По словам Трампа, он даже успел «сказать кое-что Украине». Экс-лидер США отметил, что Киев должен сам за себя воевать, не требуя ничьей военной помощи.

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